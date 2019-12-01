Trasladan a 20 detenidos por caso de ‘El R2’ al penal de Puente Grande en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 15:59:55

Tonalá, Jalisco, a 11 de noviembre de 2026.- Un total de 20 personas detenidas durante el operativo federal en el que fue capturado Rafael Álvarez Ayala, alias ‘El R2’, fueron trasladadas este miércoles al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, donde quedarán a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación legal.

La movilización se realizó alrededor de las 14:00 horas, desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un amplio dispositivo de seguridad en el que participaron unidades blindadas y elementos de distintas corporaciones federales.

Entre las personas trasladadas se encuentran cuatro músicos y un integrante del equipo de trabajo del grupo norteño Los Arras, además de cinco empleados del restaurante Sabea, establecimiento donde fue localizado el presunto líder de la agrupación criminal "Los Rs".

En tanto, Rafael Álvarez Ayala permanece hospitalizado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, bajo vigilancia de fuerzas federales, luego de resultar herido durante el enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina que derivó en su captura el pasado 8 de noviembre.

Familiares del detenido permanecen en las inmediaciones del hospital a la espera de información sobre su estado de salud, mientras las autoridades mantienen las medidas de seguridad en torno al caso.