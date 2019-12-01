Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; le roban 250mp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 14:25:30

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- Un botín de 250 mil pesos en efectivo fue el que obtuvieron un par de facinerosos los cuales, pistola en mano, despojaron del dinero a una mujer que salía de la sucursal despojaron Bancomer ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Chapultepec Sur de esta ciudad de Morelia.

Al respecto, fuentes policiales as indicaron que fueron alertados de que en la referida sucursal de BBVA Bancomer, se había registrado un atraco a cuentahabiente.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes se entrevistaron con la afectada la cual indicó que retiró el dinero de la sucursal y al salir fue interceptada por los dos ladrones.

Pistola en mano, los facinerosos exigieron la entrega del efectivo para enseguida huir a bordo de una moto.

Es de mencionar que pese a que se implementó un operativo en la búsqueda de los delincuentes no se reportó detención alguna.