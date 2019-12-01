Líder de "Los Rs", célula de Jalisco con operaciones en Michoacán, obtiene amparo contra extradición a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 09:08:41

Guadalajara, Jal., a 11 de noviembre de 2026.— Rafael Álvarez Ayala, conocido como “El R2” y señalado por las autoridades como presunto integrante de alto nivel del crimen organizado, obtuvo una suspensión provisional de un juez federal que impide, por el momento, su posible entrega a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas y delitos vinculados con armas de fuego.

La medida judicial fue concedida después de que su defensa promoviera un juicio de amparo para protegerlo frente a una eventual extradición y posibles actos de incomunicación durante su permanencia bajo custodia de las autoridades mexicanas.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Jalisco, instancia que otorgó protección provisional mientras se analiza el fondo de la solicitud.

Una captura que derivó en un enfrentamiento armado

La detención de “El R2” ocurrió el domingo 8 de noviembre, durante un operativo federal realizado en un establecimiento de la zona de avenida México y Terranova, en Guadalajara.

En la intervención participaron elementos de instituciones federales de seguridad, como parte de las acciones dirigidas contra estructuras del crimen organizado.

Durante el despliegue se registró un enfrentamiento armado en el que Álvarez Ayala resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital de Guadalajara para recibir atención médica bajo vigilancia de las autoridades.

El operativo también dejó varias personas detenidas, cuya situación jurídica comenzó a revisarse de manera individual para determinar si existían elementos que justificaran su probable participación en actividades delictivas.

Estados Unidos busca llevarlo ante sus tribunales

El interés de las autoridades estadounidenses en Álvarez Ayala está relacionado con investigaciones sobre presuntas operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina hacia territorio norteamericano.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el detenido también enfrenta señalamientos vinculados con armas de fuego.

Las autoridades mexicanas lo identifican como presunto dirigente de una estructura criminal conocida como “Los Rs”, relacionada con el CJNG y con presencia señalada en regiones de Jalisco y Michoacán.

A dicha organización se le atribuyen diversas actividades ilícitas, entre ellas extorsiones, secuestros y homicidios. No obstante, estos señalamientos deben distinguirse de los delitos específicos que puedan ser acreditados individualmente ante los tribunales.

También enfrenta señalamientos en México

Además del procedimiento relacionado con Estados Unidos, Álvarez Ayala ha sido mencionado en investigaciones por hechos violentos ocurridos en Michoacán.

Entre los antecedentes difundidos figura una orden de aprehensión por homicidio calificado, situación que podría tener implicaciones en los procedimientos judiciales que enfrente dentro del territorio nacional.

Su nombre también ha aparecido en reportes relacionados con las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. Sin embargo, hasta ahora no se ha acreditado públicamente una sentencia que establezca su responsabilidad penal en ese crimen.

El amparo abre una nueva etapa legal

La suspensión concedida por el juez federal representa una protección temporal frente a determinados actos de autoridad, pero no elimina las acusaciones existentes ni impide que continúen los procedimientos legales correspondientes.

En materia de extradición, las autoridades deben cumplir los requisitos previstos en la legislación mexicana, los tratados internacionales aplicables y las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

Por ello, el destino judicial de “El R2” permanece abierto: podría enfrentar procesos penales en México y, eventualmente, ser entregado a Estados Unidos si las autoridades competentes autorizan su extradición y no existe un impedimento legal vigente.

Mientras tanto, Rafael Álvarez Ayala continúa siendo una figura de interés para las investigaciones de seguridad y justicia de ambos países, en un caso que pone nuevamente bajo atención la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.