Decomisan 35 toneladas de precursores químicos en Sinaloa; hay 3 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 13:19:06

Mazatlán, Sinaloa, a 11 de noviembre 2026.- Sobre la carretera Mazatlán-Culiacán, el Servicio de Protección Federal incautó 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para fabricar estupefacientes sintéticos.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien, mencionó que, tentativamente el material asegurado es acetato de plomo, utilizado por los grupos del narcotráfico para fabricar metanfetamina.

Además, mencionó que se logró la detención de tres sujetos sospechosos, en el marco del Operativo Mazatlán.

Según la información del Gabinete de Seguridad federal, los agentes le marcaron el alto al conductor de un tractocamión y, al llevar a cabo una revisión localizaron la sustancia distribuida en bultos de 25 kilogramos.

Igualmente, el organismo interinstitucional indicó que se localizaron 18 tarimas “que contenían bultos con una sustancia química granulada utilizada para la elaboración de metanfetamina”.

“En total, el cargamento tenía un peso aproximado de 35 toneladas: 16 tarimas de dos toneladas cada una y dos de una tonelada y media”, precisó la autoridad.