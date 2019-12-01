Suegra y yerno mueren tras ataque armado en Villagrán, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 14:05:19

Villagrán, Guanajuato, a 11 de noviembre 2026.- Tres personas fueron baleadas durante la madrugada de este miércoles en la colonia El Rehilete; dos de ellas murieron a consecuencia de las heridas, mientras que la tercera permanece hospitalizada en estado grave.

La agresión ocurrió cerca de la 1:00 de la mañana sobre la calle Sendero del Papa, donde una serie de detonaciones de arma de fuego interrumpió el descanso de los habitantes de la zona. Los disparos y los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades mediante el sistema de emergencias 911.

Al llegar al lugar, policías encontraron a una mujer sin vida y a dos hombres con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego. Ambos fueron auxiliados y trasladados de urgencia a un hospital; sin embargo, uno de ellos falleció mientras recibía atención médica.

De manera extraoficial trascendió que la mujer podría ser suegra de uno de los hombres fallecidos, aunque las autoridades no han confirmado el parentesco entre las víctimas.

Sobre los responsables y las circunstancias en que se cometió el ataque, hasta el momento no se cuenta con información oficial.

La zona fue intervenida por agentes de Investigación Criminal y personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron la recolección de indicios y las diligencias correspondientes.

Los restos de las dos víctimas quedaron a disposición del Servicio Médico Forense para los estudios legales, mientras que la investigación ministerial continuará para reconstruir lo sucedido e identificar a quienes perpetraron la agresión.