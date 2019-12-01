Determinan que segundo implicado en homicidio de intérpretes y su hija, será vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:15:07

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso, en contra de Dilan Kaled “N", por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés agravado y homicidio en agravio de Anayeli "N", Víctor Manuel "N" y su hija adolescente, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, ocurrido el 15 de enero pasado.

Sobre el particular se informó que con base en la investigación ministerial, el pasado 15 de enero, familiares de las víctimas, identificadas como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija de 12 años de edad, denunciaron su desaparición, luego de que fueran vistas por última vez en la capital michoacana.

Posteriormente, como resultado de los actos de investigación, los cuerpos de las tres personas fueron localizados sin vida sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

Derivado de trabajos de inteligencia, investigación de campo, análisis criminal y coordinación interinstitucional, la FGE logró establecer la identidad y posible participación de Dylan Kaled “N” en el secuestro agravado y homicidio de las víctimas, motivo por el cual fue detenido en la CDMX, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, donde presuntamente se ocultaba para evadir la acción de la justicia.

En audiencia, un Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, y resolvió vincular a proceso al imputado.

Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó el plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.