Detenidos tras balaceras en Morelia, “El Chuky”, “El Mike” y “El Cholo”, ligados a asesinatos, atentados contra autoridades y mantas en Michoacán

Morelia, Mich., a 30 de agosto de 2025.– La capital michoacana vivió momentos de tensión luego de un intenso enfrentamiento entre agentes de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado en las colonias Gertrudis Sánchez y Torreón Nuevo, que terminó con la captura de tres hombres identificados como Jorge Alonso “N”, alias “El Chuky”; Miguel Ángel “N”, alias “El Mike”; y Óscar Aarón “N”, alias “El Cholo”, activos miembros del crimen organizado en Michoacán.

El operativo se desplegó después de que las cámaras del C4 y C5 detectaran una motocicleta y un vehículo sospechosos, relacionados con diversos delitos en la ciudad.

Los agentes siguieron a una motocicleta Nitro X300 de color rojo y a un Volkswagen Vento gris hasta una vivienda donde los ocupantes, al verse descubiertos, abrieron fuego contra los uniformados. Tras varios minutos de intercambio de disparos, las fuerzas de seguridad lograron someter a los atacantes y asegurar la zona.

En el lugar se incautaron tres armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15, además de una lona con mensajes alusivos al crimen organizado. La motocicleta resultó tener reporte de robo y junto con el auto se cree que habían sido utilizados en distintos hechos violentos.

Las autoridades investigan a los detenidos por su presunta relación con el homicidio de dos hombres en la colonia Ilustres Novohispanos, perpetrado apenas el 26 de agosto, así como con el atentado ocurrido el pasado 6 de mayo contra agentes de la Fiscalía del Estado de Guanajuato en la avenida Camelinas, donde dos policías resultaron lesionados. De igual manera, se les atribuye la colocación de narcomantas en Morelia, como parte de la disputa entre células criminales.

Los tres sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía estatal no descartó que existan más implicados y mantiene abiertas varias líneas de investigación para desarticular por completo a esta célula criminal que buscaba sembrar terror en la capital michoacana.