Vinculan a proceso a los 30 presuntos integrantes de un grupo delictivo que fueron detenidos en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 19:13:17

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que un juez vinculara a proceso a 30 presuntos miembros del grupo delictivo Cártel de Los Salazar, entre ellos, a quien es señalado como su líder en Querétaro, Diego Salazar y/o Luis Gustavo, conocido como “El Flaco”.

De acuerdo con autoridades federales, esta célula criminal operaba en la entidad mediante la extorsión a comerciantes, el cobro de cuotas, secuestros y el control de la venta y distribución de drogas como marihuana y cocaína.

Las investigaciones apuntan a su posible responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de venta, así como en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos por la posesión de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La FGR detalló en un comunicado que, con los elementos aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el juez determinó la vinculación a proceso de varias personas por delitos contra la salud, mientras que otro grupo también enfrentará cargos por posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Los detenidos fueron asegurados tras 12 cateos simultáneos realizados en Querétaro por fuerzas federales y estatales. Durante los operativos se decomisaron armas cortas y largas, municiones, cargadores, diversas cantidades de metanfetamina, cocaína y marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos, inmuebles, joyas, equipos de cómputo, cuatrimotos y básculas, entre otros objetos.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa: los hombres fueron enviados al CEFERESO 17 CPS Michoacán, mientras que las mujeres fueron internadas en el Centro Penitenciario Mil Cumbres, en el municipio de Charo, Michoacán.