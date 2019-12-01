Destruyen plantío de hierba verde en Tuzantla, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 14:33:05

Tuzantla, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), lograron localizar, asegurar y destruir un plantío de hierba verde con las características de la marihuana.

Sobre el particular se informó que tras labores operativas conjuntas en la zona serrana de esta demarcación, los elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicaron el área, con una extensión cercana a las 1.5 hectáreas. Cada planta media aproximadamente 1.60 metros y, una vez cortadas, se incineraron alrededor de mil 820 kilogramos del enervante.

Los agentes policiales y castrenses mantienen labores de reconocimiento por tierra y aéreas. El objetivo es detectar más plantíos ilegales para combatir e inhibir los delitos contra la salud.

Elementos policiales y militares mantienen labores de reconocimiento por tierra y aire. El objetivo es detectar más plantíos ilegales para combatir e inhibir los delitos contra la salud.

La SSP mantiene firme su misión y ratifica su compromiso de garantizar un ambiente de paz para brindar seguridad a los habitantes y a su patrimonio. Ante ello robustece el trabajo en conjunto con autoridades federales.