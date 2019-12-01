Destruyen más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos en Sinaloa

Destruyen más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos en Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 13:03:53
Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- Autoridades federales destruyeron más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que presuntamente serían utilizados para la elaboración de drogas en el estado de Sinaloa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, los materiales fueron asegurados en distintos operativos realizados en el estado de Sinaloa y corresponden a acciones contra la producción de estupefacientes.

En total, se destruyeron 27 toneladas 874 kilos 986 gramos, así como 77 mil 199 litros con 670 mililitros de diversas sustancias y precursores químicos, entre ellos:

  • acetato de plomo

  • peróxido de dicumilo

  • cloruro de mercurio

  • acetona

  • ácido clorhídrico

  • alcohol etílico

  • tolueno

  • alcohol metílico

La destrucción del material se llevó a cabo en el Estado de México, mediante una empresa especializada, bajo los protocolos correspondientes.

La FGR destacó que estos aseguramientos representan pérdidas económicas significativas para los grupos delictivos y, principalmente, evitan que las drogas lleguen a las calles, contribuyendo a la protección de la salud pública y la seguridad.

