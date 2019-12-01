Destruyen 6 laboratorios clandestinos en Sinaloa y provocan afectación de 219 mdp al crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 14:40:47

Culiacán, Sinaloa, a 19 de agosto 2025.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), localizó y destruyó seis laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de estupefacientes sintéticos en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, todos los sitios de producción de metanfetamina se localizaron en los municipios de Culiacán y Cosalá

Además, se detalló que entre el material asegurado se encuentran 10 mil 130 litros y 450 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, así como una mezcladora.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 219 millones de pesos”, destacó el Gabinete de Seguridad en su informe de actividades relevantes del 18 de agosto de 2025.