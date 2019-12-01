Destruye FGR Michoacán 71 máquinas tragamonedas ilegales en Morelia

Destruye FGR Michoacán 71 máquinas tragamonedas ilegales en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 21:22:47
Morelia, Mich., a 27 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de 71 máquinas tragamonedas en la capital michoacana, como parte del programa nacional “Bodegas Vacías 2025”, enfocado en combatir la operación de minicasinos ilegales y reforzar la aplicación de la Ley General de Juegos y Sorteos.

La diligencia fue supervisada por personal del Ministerio Público Federal en coordinación con el Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes verificaron que los aparatos quedaran completamente inhabilitados.

De acuerdo con la FGR, las máquinas destruidas estaban relacionadas con diversos aseguramientos previos realizados en distintos puntos del estado, donde este tipo de equipos eran utilizados para actividades ilícitas.

Con este operativo, la Fiscalía reafirmó su compromiso de continuar con acciones permanentes para frenar las estructuras ilegales que fomentan la explotación del juego clandestino en la entidad.

