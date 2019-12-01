Despliega la SSP de Michoacán operativo de seguridad tras emboscada en la que perdieron la vida 3 policías municipales de Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 16:32:14

Zamora, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Tras el ataque armado en el que perdieron la vida tres policías municipales de Zamora, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) desplegó un amplio operativo de seguridad en esa región, con acciones por tierra y aire.

En el dispositivo participan dos helicópteros de la Guardia Civil, más de 30 unidades patrulla y personal motorizado.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas; pero, el despliegue permanece activo tanto en la zona urbana, como en comunidades cercanas, con el objetivo de inhibir actividades delictivas y ubicar a quienes generan violencia.

La principal finalidad de este operativo es localizar a los responsables del asesinato de los elementos policiales y desarticular grupos criminales que operan en la zona.