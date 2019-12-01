Desparecen 11 hombres en Amozoc tras falsas ofertas de empleo; FGE realiza mega operativo para localizarlos

Amozoc, Puebla, a 6 de agosto de 2025.- La Fiscalía de Puebla activó un operativo especial en Amozoc para localizar a 11 hombres que desaparecieron entre el 10 y el 11 de agosto tras acudir a supuestas ofertas laborales. En las acciones participan 197 elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina, con apoyo de vehículos blindados, drones y un helicóptero que sobre vuela la zona.

De acuerdo con las denuncias, las víctimas no se conocían entre sí pero coincidieron en el mismo patrón; recibieron invitaciones de trabajo con salarios superiores al promedio y un presunto traslado a Jalisco. En algunos casos, los contactos surgieron de conocidos o publicaciones en redes sociales. Las familias aseguran que todos salieron con la instrucción de vestir ropa negra, y que prometieron regresar en tres días o una semana, algo que nunca ocurrió.

El operativo incluye recorridos en la carretera federal, autopista y comunidades aledañas. Las autoridades reparten fichas con los rostros de los desaparecidos, entre ellos César Eduardo González, de 17 años, Alfredo de los Santos, de 30 años y Emanuel Sánchez, de 20 años, quienes fueron vistos por última vez en distintas zonas del municipio. También se busca a Kevin Etienne Pérez, de 21 años de edad, Luis Fernando Priego, de 27 años y Misael Romero de 29 años de edad.

Previo al despliegue, familiares de los desaparecidos se reunieron con el edil de Amozoc, Mario de la Rosa, para exigir coordinación entre los tres niveles de gobierno. Expresaron temor de que sus seres queridos hayan sido víctimas de un delito o incluso reclutados por la delincuencia organizada, como ha ocurrido en otras regiones del país.