Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Lázaro Cárdenas, Michoacán; aseguran cuatro cámaras

Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Lázaro Cárdenas, Michoacán; aseguran cuatro cámaras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 07:38:52
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, 28 de junio de 2026.- Autoridades federales y estatales retiraron cuatro cámaras de videovigilancia instaladas de manera clandestina en distintos puntos del municipio de Lázaro Cárdenas, las cuales presuntamente eran utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las corporaciones de seguridad.

 

El operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Décima Sexta Zona Naval, en conjunto con personal de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

 

Durante las acciones, efectivos de la Marina brindaron seguridad perimetral mientras agentes ministeriales retiraban los dispositivos colocados en estructuras ubicadas sobre vialidades principales de la ciudad. Asimismo, se inspeccionaron otras 26 cámaras para verificar que su instalación y orientación cumplieran con la normativa correspondiente.

 

Las cuatro cámaras aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación para determinar su origen y establecer si están relacionadas con actividades delictivas.

 

De acuerdo con las autoridades, este tipo de sistemas de videovigilancia clandestina suele ser instalado en puntos estratégicos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada para obtener información sobre los desplazamientos de las fuerzas de seguridad y facilitar la comisión de diversos delitos.

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