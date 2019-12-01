Félix Salgado anuncia que no buscará la coordinación de Morena en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 22:55:05

Ciudad de México, a 27 de junio de 2026.- El senador con licencia Félix Salgado Macedonio anunció que no se registrará para buscar la coordinación estatal de la defensa de la transformación de Morena en Guerrero, al señalar que respetará el candado contra el nepotismo establecido por el partido.

En declaraciones a medios, Salgado Macedonio afirmó que, si no se le permite participar en el proceso interno, continuará respaldando el movimiento desde otra posición.

"Si no se me permite el registro, no pasa nada, aquí sigo", expresó el legislador con licencia.

El morenista explicó que su decisión obedece a las reglas internas aprobadas por Morena, las cuales establecen restricciones para evitar casos de nepotismo en la definición de candidaturas y cargos de representación.