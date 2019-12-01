The New York Times revela que EU amplió investigaciones sobre políticos mexicanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 22:31:50

Ciudad de México, a 27 de junio de 2026.- El diario estadounidense The New York Times publicó que el gobierno del presidente Donald Trump intensificó las investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, como parte de una línea de indagatoria enfocada en posibles casos de corrupción política.

De acuerdo con el medio, funcionarios electos de Morena habrían sostenido acercamientos discretos con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información sobre otros integrantes del partido. El reporte cita como fuente a más de una decena de personas que solicitaron permanecer en el anonimato.

La publicación señala que las investigaciones se desarrollan luego de que autoridades estadounidenses acusaran a 10 funcionarios mexicanos, en funciones y retirados, de presunta colaboración con un cártel. Asimismo, indica que al menos una decena de gobernadores y legisladores habrían buscado establecer comunicación con funcionarios de Washington, contactos que, según el diario, en algunos casos fueron promovidos por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El reportaje también sostiene que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, continúa siendo una de las principales líneas de investigación. Además, refiere que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado proceder en su contra al señalar que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes.

Según The New York Times, dos de los 10 funcionarios señalados ya se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses. Añade que algunos hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, así como varios de los 92 presuntos integrantes de grupos criminales enviados por México a Estados Unidos, estarían colaborando con las investigaciones.

El medio también menciona investigaciones relacionadas con los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, quienes han negado cualquier vínculo con el crimen organizado.

Finalmente, hace referencia a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien confirmó la autenticidad de un audio relacionado con una reunión con autoridades estadounidenses por la cancelación de su visa, aunque rechazó haber alcanzado acuerdos fuera de los cauces institucionales.