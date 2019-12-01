Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa

Yautepec, Mor., a 28 de junio de 2026.- Un fuerte despliegue de fuerzas federales y estatales culminó con la detención de Jovany Santa Cruz Molina, alias "La Muñeca", señalado como integrante de la organización criminal presuntamente involucrada en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La operación se llevó a cabo en pleno centro del municipio de Yautepec, en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario 1970, donde agentes de seguridad ejecutaron la orden de captura sin que se reportaran enfrentamientos.

Con esta detención, las autoridades consideran que se ha dado un golpe importante contra la estructura delictiva investigada por el doble homicidio ocurrido en la capital del país. De acuerdo con fuentes ministeriales, ya suman 25 presuntos integrantes de dicha organización bajo resguardo de las autoridades, como parte de una investigación que continúa abierta.

Durante las primeras horas del operativo comenzaron a circular versiones en redes sociales que aseguraban que el despliegue tenía como objetivo la captura de uno de los hijos de Ismael "El Mayo" Zambada. Sin embargo, autoridades de seguridad desmintieron esa información y precisaron que el blanco prioritario era Santa Cruz Molina, debido a su presunta participación en actividades criminales relacionadas con la violencia registrada en la Ciudad de México.

Las investigaciones señalan que "La Muñeca" presuntamente coordinaba la distribución y venta de narcóticos en diversos sectores del norte de la capital, entre ellos las colonias El Arbolillo I, San Felipe de Jesús e Impulsora, además de operar en distintos puntos de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las indagatorias también establecen que el detenido mantenía una relación operativa con Samuel Santos Carvajal, alias "El Chamaco", quien falleció previamente y era identificado por la fiscalía como uno de los presuntos autores materiales del asesinato de los dos funcionarios capitalinos.

La captura representa uno de los avances más relevantes en la investigación del caso que conmocionó a la Ciudad de México y mantiene bajo presión a las corporaciones de seguridad, que continúan con las acciones para ubicar y detener a los restantes integrantes de la red criminal. Las autoridades señalaron que las investigaciones seguirán su curso para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y fortalecer las carpetas judiciales correspondientes.