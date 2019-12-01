Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 16:45:46

Uruapan, Mich., a 19 de septiembre de 2025.- Un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional permitió la localización y desactivación de un sistema de videovigilancia presuntamente utilizado por células delictivas para monitorear la actividad de autoridades y habitantes en la zona oriente de Uruapan.

Durante la acción, los agentes aseguraron nueve cámaras que se encontraban instaladas de manera oculta en fachadas de comercios y marquesinas, sin conocimiento ni autorización de los dueños de los inmuebles.

Los equipos fueron hallados en colonias como Sol Azteca, Santa Catarina, Los Laureles, Gómez, Ignacio Ramírez, San Francisco Uruapan, Progreso Uruapan y La Cortina. Según las investigaciones preliminares, la infraestructura formaba parte de un esquema de “halconeo digital” empleado para vigilar movimientos de corporaciones de seguridad y posibles rivales.

Las autoridades confirmaron que continuarán los recorridos en busca de más dispositivos clandestinos y llamaron a la población a reportar de manera anónima cualquier cámara sospechosa.

Este despliegue en Uruapan se suma a operativos similares realizados en municipios como Huandacareo, Pátzcuaro y Erongarícuaro, donde en meses recientes también se desmantelaron sistemas tecnológicos de vigilancia controlados por el crimen organizado.