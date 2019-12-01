Muere hombre tras caer en unos cristales en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 18:55:08

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.— Un individuo fue localizado sin vida en el patio de una vivienda de la calle Zacapu, en la colonia Ampliación Solidaridad; al parecer, cayó sobre unos vidrios que le provocaron heridas que habrían causado su muerte; será la Fiscalía de Michoacán la que determine la causa del fallecimiento.

Al respecto se informó que El reporte fue recibido alrededor de las 13:34 horas y movilizó a elementos de la Policía Morelia.

Al ingresar al patio, los uniformados encontraron al hombre tendido, con sangre cerca del cuerpo. También observaron manchas junto al portón de entrada y sobre una barda.

Los agentes solicitaron una ambulancia, pero las centrales de emergencias informaron que no había unidades disponibles, según el reporte policial.

Los oficiales al checar los signos vitales confirmaron su muerte.

Solicitaron el apoyo del personal de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales realizó las diligencias y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios para establecer la causa de muerte; la identidad del fallecido no fue dada a conocer.