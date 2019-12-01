Desenfrenado camión, impacta a tres vehículos en laterales de la autopista México-Querétaro 

Desenfrenado camión, impacta a tres vehículos en laterales de la autopista México-Querétaro 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:25:01
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Querétaro, Querétaro, a 4 de noviembre 2026.- Al menos una persona resultó lesionada, luego de un aparatoso accidente, que se registró la mañana de este miércoles, en carriles laterales de la autopista federal 57 México- Querétaro.

Fue a la altura de la CTM, en dirección a Celaya, en donde un camión cargado con grava, se quedó sin frenos, lo que ocasionó que impactara a al menos tres vehículos, entre ellos una motocicleta.

Tras la aparatosa colisión, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, por lo que, rápidamente a la zona, arribaron Bomberos, analistas de Protección Civil y paramédicos del CRUM.

Una vez en el lugar, se realizó la valoración de los involucrados, afortunadamente, ninguno presentó heridas graves, por lo que no se realizó algun traslado.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, son quienes acudieron a tomar conocimiento, abanderaron la zona, la cual se vio afectada por la carga vehicular.

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