Desde su creación en 2023  el agrupamiento antiexplosivos de la SSP, ha desactivado casi 5 mil artefactos explosivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 07:32:52
Morelia, Michoacán, a 27 de agosto 2025.- Con la finalidad de garantizar la seguridad, paz y tranquilidad en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Juan Carlos Oseguera Cortés, cuenta con un equipo profesional y equipado con tecnología de vanguardia para la localización y desactivación de artefactos explosivos.

Sobre el particular se informó que el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil cuenta con herramientas especializadas y laboratorios móviles, que incluyen equipos de rayos X, de radiocomunicación y sistemas de detección y extracción de detonantes, esto sumado a la capacitación profesional obtenida por parte de especialistas internacionales. 

Una inversión superior a los ocho millones de pesos ha permitido fortalecer al agrupamiento antiexplosivos, que ha logrado detectar, asegurar  y desactivar 4 mil 857 artefactos y más de 367 kilogramos de componentes, desde su creación en diciembre de 2023, informó el secretario de la SSP.

“Nuestro agrupamiento, es catalogado como un equipo de élite a nivel nacional, y refuerza diariamente sus acciones para inhibir cualquier ataque de estos dispositivos, para mantener a salvo a la población”, puntualizó Oseguera Cortés. 

Por lo anterior, el Gobierno de Michoacán, robustece la operatividad y preparación de los efectivos de la Guardia Civil mediante equipo, capacitación, además de trabajos de inteligencia y operatividad táctica con el fin de garantizar la seguridad y la paz de la entidad.

