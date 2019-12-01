Desconocidos disparan contra las instalaciones de Taxitel de Cupatitzio en Uruapan, Michoacán; no hay víctimas

Desconocidos disparan contra las instalaciones de Taxitel de Cupatitzio en Uruapan, Michoacán; no hay víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 18:27:10
Uruapan, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos del que fueron objeto las instalaciones de Taxitel de Cupatitzio en esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que las referidas oficinas ubicadas en la Colonia Ramón Farías, habían sido objeto de un ataque armado.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y guardias Civil y Nacional, quienes al arribar encontraron indicios del referido ataque.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

