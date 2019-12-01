Desbordamiento del río Lerma deja más de mil damnificados en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 10:45:09

Pénjamo, Guanajuato, a 11 de septiembre 2025.- Al menos mil 200 personas en el municipio de Péjnamo Guanajuato resultaron damnificadas por el desbordamiento del río Lerma.

Según los primeros reportes de Protección del Estado de Guanajuato (PCE), cerca de 300 viviendas fueron inundadas con hasta 1.4 metros de agua.

Las comunidades con mayores afectaciones por inundaciones son:

Santa Ana Pacueco

Cuatro Milpas

Mitad de Noria

La Maraña

Las Ánimas

La Granjena

Por lo anterior, el gobierno municipal instaló un refugio temporal en el Salón Capri, ubicado en Av. Padre Hidalgo no. 1602, Santa Ana Pacueco, con el servicio de desayuno y comida.

De igual forma, se instauró un centro de acopio en el Jardín Ana María Gallaga.

Mientras tanto, la Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E de auxilio a la población, a través del cual colaboró en la evacuación de personas y animales de rebaño, extracción de electrodomésticos y remoción de escombros en viviendas afectadas.