Desarticulan grupo delictivo que extorsionaba desde el penal de Reynosa, Tamaulipas; usaban alrededor de 80 números telefónicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 21:30:39

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2025.- Una banda delictiva que se dedicaba a la extorsión, la cual operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, Tamaulipas, fue desarticulada durante un operativo entre autoridades de seguridad y financieras federales y estatales.

Dicha acción forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y se logró al cumplimentar órdenes de aprehensión por reclusión contra 12 integrantes del grupo delictivo, a los cuales les fueron asegurados equipos telefónicos y cuentas bancarias, mismas que eran usadas para realizar las operaciones.

De acuerdo a las investigaciones que realizaron las autoridades, se encontró que usaban alrededor de 80 números telefónicos de diferentes compañías y más de 70 cuentas bancarias, en las que las víctimas realizaban los depósitos de las cantidades que les exigían.

Asimismo indicaron que las llamadas las realizaban especialmente a adolescentes, así como a personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Las órdenes de aprehensión por reclusión se realizaron en contra de César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M”, Juan Francisco “R”, mientras que a Eduardo “G” se les ejecutó otra orden de aprehensión por extorsión.

Durante el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión (UAA) y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.