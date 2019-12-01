Desaparecen dos adolescentes en Yucatán; activan Alerta Amber

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 08:16:03

Mérida, Yucatán, 21 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Yucatán emitió un llamado a la ciudadanía tras activar dos fichas de Alerta Amber para localizar a dos adolescentes de 16 y 13 años, reportadas como desaparecidas en los municipios de Mérida y Kanasín.

El primer caso corresponde a Odalys Abigail Tello Reyes, de 16 años, vista por última vez el 11 de abril en la colonia San Antonio Xluch III, en Mérida. La denuncia formal fue presentada días después, lo que derivó en la activación de la alerta.

Como señas particulares, la joven tiene un lunar en la parte superior del lado izquierdo de la boca y un tatuaje en la muñeca izquierda con figuras de notas musicales. Mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión robusta, con cabello ondulado castaño oscuro y ojos café claro.

El segundo reporte es el de Dayna Amayrani Brito De la Cruz, de 13 años, desaparecida el 19 de abril en el fraccionamiento Encinos II, en el municipio de Kanasín.

Dayna mide cerca de 1.60 metros, tiene cabello lacio teñido de color cobrizo y como rasgos distintivos presenta hoyuelos en ambas mejillas y un corte horizontal en la ceja derecha. Al momento de su desaparición vestía blusa deportiva blanca, pants negros con franjas blancas, chanclas y calcetines negros, además de portar una mochila rosa.

Un elemento que podría facilitar su localización es que iba acompañada de un perro mestizo color amarillo con blanco, que responde al nombre de “Muñeca”.

Las autoridades señalaron que, debido a su edad, ambas menores podrían encontrarse en situación de riesgo, por lo que solicitaron el apoyo de la población para su pronta localización.

Cualquier información puede ser reportada a la Fiscalía estatal o al número de emergencias 911.