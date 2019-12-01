Caen en Sonora y Morelia, Michoacán, dos presuntos secuestradores de una maestra de Paracho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 13:33:46
Morelia, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- En el estado de Sonora fue detenido Jesús “N”, y en esta ciudad de Morelia Julián “N”, quienes son señalados de ser los presuntos responsables de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de una maestra de preescolar; hechos ocurridos en el municipio de Paracho.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el pasado 15 de octubre, la víctima se dirigía a la escuela y al transitar sobre la carretera fue interceptada sobre la por cuatro personas.

La víctima fue privada de su libertad,  mientras que los presuntos responsables exigían a su familia dinero para respetar su integridad. Horas más tarde, la profesionista logró escapar y solicitar ayuda a las autoridades.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), se recabaron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener del Juez de Control,  orden de aprehensión en contra de los hoy detenidos. Dicho mandato fue cumplimentado con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, respecto a Jesús “N”; mientras que Julián “N”, fue detenido en Morelia por personal de la FGE.

Los detenidos serán presentados ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, a fin de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

