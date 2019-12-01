Detienen a presunto violador de una estudiante universitaria en SLP; hay 2 más prófugos

Detienen a presunto violador de una estudiante universitaria en SLP; hay 2 más prófugos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 13:48:00
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 22 de octubre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a Santiago “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada perpetrada en contra de una joven estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

De acuerdo con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García, los hechos se desarrollaron en pasado 17 de octubre, cuando tres masculinos agredieron sexualmente a la víctima dentro de las instalaciones educativas.

“La víctima se encontraba con tres jóvenes hombres, dos estudiantes de Derecho y un externo, ahí estuvieron conviviendo. Posteriormente los sujetos agreden de manera sexual a la víctima”, expuso la fiscal de SLP, quien agregó que los sospechosos dieron bebidas embriagantes a la joven de 18 años.

Cabe señalar que la violación fue denunciada a las autoridades universitarias por una alumna que notó lo ocurrido.

De igual forma, un día después, la víctima denunció la agresión sexual ante la Fiscalía, por lo que se abrió una carpeta de investigación, y posteriormente se logró la detención de uno de los presuntos violadores.

