Cae segundo implicado en homicidio de Bernardo Bravo; confirma Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 14:09:23

Ciudad de México, a 22 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenida una segunda persona presuntamente relacionada con el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, Michoacán.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, el funcionario federal informó lo anterior, tras ser cuestionado por los legisladores, sobre las labores de su dependencia para prevenir las extorsiones a productores de campo.

En ese sentido, el secretario García Harfuch aprovechó que los senadores utilizaron como ejemplo el asesinato del citricultor michoacano.

"Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades de Michoacán, en coordinación con el gabinete de seguridad, tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar”, mencionó el titular del SSPC, sin mencionar el nombre del sospechoso o dar más detalles.

“El compromiso es que las operaciones del gabinete de seguridad con las autoridades del estado de Michoacán es que se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que se dan en esa región”, indicó.

Cabe recordar que solo horas después del homicidio de Bernardo Bravo, personal de seguridad federal y estatal capturó a Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, señalado como encargado del cobro de cuotas y extorsiones en Apatzingán, Michoacán y zonas aledañas y quien sería el autor intelectual del líder agricultor.