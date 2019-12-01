Privan de la vida a un individuo en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 14:03:35

Zamora, Michoacán, a 22 de octubre 2025.- Un joven que se dirigía a su domicilio tras haber visitado a un familiar fue privado de la vida con disparos de arma de fuego, el móvil del crimen es ignorado por lo que autoridades de la FGE ya investigan.

Por datos obtenidos por este medio de comunicación se informó que a las 21:10 horas del martes en el C5 Sitec recibieron un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Cerro del Cubilete a la altura del número 37, en el Fraccionamiento Valle Dorado.

Policías Municipales y Guardias Civiles se movilizaron al lugar donde encontraron a un joven herido tirado sobre el piso, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron la muerte del joven Jesús Eduardo P., M., de 26 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia El Sacrificio de esta ciudad y se desempeñaba como empleado de una carnicería.

El sitio fue acordonado bajo los protocolos de la cadena de custodia y más tarde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al semefo local.