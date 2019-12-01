Sube a 78 cifra de muertos por lluvias en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 12:23:49

Ciudad de México, a 22 de octubre 2025.- Aumentó a 78 el número de víctimas mortales causadas por las lluvias de hace unos días que afectaron principalmente a cinco estados, de acuerdo con la actualización más reciente del gobierno de México.

Asimismo, en el sitio web gubernamental habilitado para dar seguimiento a esta catástrofe, se indicó que aun hay 23 personas con reporte de no localizadas.

Cabe señalar que, al corte de esta edición el mayor número de víctimas mortales se registró en Veracruz, con 35 fallecidos, seguido de Hidalgo con 22, Puebla con 20 y Querétaro con una pérdida humana a causa de las precipitaciones.

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que se dará inicio a la entrega de ayuda a los damnificados por las lluvias e inundaciones.

Hoy inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra”, explicó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa matutina.