Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.- Una persona perdió la vida y otra resultó lesionada luego de quedar sepultadas por un desprendimiento de tierra mientras realizaban trabajos de excavación en un predio de la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Santa Lucía, en las inmediaciones de la carretera federal México-Toluca, en la colonia Xalpa, donde las dos personas realizaban un corte en un talud cuando parte de la tierra se vino abajo y las dejó atrapadas.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, una de las personas involucradas falleció a consecuencia del derrumbe, mientras que la segunda recibió atención médica por parte de paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, sin que fuera necesario trasladarla a un hospital.

Por su parte, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las autoridades también informaron que el desprendimiento no ocasionó daños a la vivienda donde se realizaban los trabajos ni a los inmuebles cercanos. Sin embargo, el área fue acordonada para evitar riesgos, mientras continúan las labores para estabilizar la zona de excavación.