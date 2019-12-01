Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 22:03:16

Victoria de Durango, Durango, a 17 de noviembre de 2026.- Dos personas perdieron la vida luego de que una avioneta se precipitara a tierra poco después de iniciar su vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Durango, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca. El accidente ocurrió durante la mañana de este martes y provocó la movilización de cuerpos de emergencia en una zona urbana de la capital duranguense.

De acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la aeronave era una Cessna modelo 500. Asismismo, indicaron que el accidente aéreo se registró alrededor de las 11:40 horas.

La avioneta se incendió y quedó severamente dañada. Ante la emergencia, elementos de Bomberos, Protección Civil y distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para controlar las llamas y asegurar el perímetro.

La AFAC confirmó el fallecimiento de dos ocupantes, cuyas identidades no habían sido dadas a conocer en el reporte, además de cuatro pasajeros más quedaron heridos .

Asimismo, la autoridad aeronáutica informó que inició una investigación administrativa para determinar las circunstancias que provocaron el desplome, ya que hasta el momento no se han establecido las causas del accidente.