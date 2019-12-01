Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen

Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 21:20:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Mich., a 26 de agosto de 2025.- Pobladores del municipio de Zitácuaro denunciaron el reclutamiento masivo de jóvenes por parte del crimen organizado, en una final de fútbol en la comunidad San Felipe Los Alzati.

De acuerdo con una denuncia de un poblador a través de redes sociales, los hechos tuvieron lugar el fin de semana, en las canchas de fútbol de la localidad, donde se jugaba la final de un torneo de futbol.

De manera sorpresiva hizo su aparición Edwin Padilla “El Barbas”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acompañado de varios sicarios fuertemente armados y equipados.

De acuerdo con el testimonio, la intención del Barbas era impresionar a los jóvenes, a quienes les pidió sus números de teléfono y alistar sus pertenencias para ser reclutados. “Prepara tus cosas y danos tu número y pasamos por ti", les dijeron a los jóvenes.

De esta manera hasta 25 jóvenes habrían sido enlistados en las filas del narco tan solo en un día, a plena luz del día y con absoluta impunidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de menor de 4 años sin vida atorada en una protección de vivienda en Hidalgo 
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Rescatan a niño que quedó atrapado adentro de máquina de peluches en Nuevo León
Detienen en Monterrey a un hondureño que intentó robarse un camión de pan
Más información de la categoria
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa realizan marcha a 1 mes de cumplirse 11 años de la tragedia; siguen sin respuestas contundentes sobre el paradero de sus hijos 
Carrera Atlética “Súper Héroes Run” busca sensibilizar a la ciudadanía y apoyar a niñas y niños con cáncer
Grupo armado embosca a agentes de la FGE Michoacán que buscaban a dos desaparecidos de Morelia: Hay varios detenidos
Comentarios