Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 21:20:36

Zitácuaro, Mich., a 26 de agosto de 2025.- Pobladores del municipio de Zitácuaro denunciaron el reclutamiento masivo de jóvenes por parte del crimen organizado, en una final de fútbol en la comunidad San Felipe Los Alzati.

De acuerdo con una denuncia de un poblador a través de redes sociales, los hechos tuvieron lugar el fin de semana, en las canchas de fútbol de la localidad, donde se jugaba la final de un torneo de futbol.

De manera sorpresiva hizo su aparición Edwin Padilla “El Barbas”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acompañado de varios sicarios fuertemente armados y equipados.

De acuerdo con el testimonio, la intención del Barbas era impresionar a los jóvenes, a quienes les pidió sus números de teléfono y alistar sus pertenencias para ser reclutados. “Prepara tus cosas y danos tu número y pasamos por ti", les dijeron a los jóvenes.

De esta manera hasta 25 jóvenes habrían sido enlistados en las filas del narco tan solo en un día, a plena luz del día y con absoluta impunidad.