Dejó a su hija para inscribirse en la escuela, la esperaba afuera y lo ultimaron a tiros: ocurrió en Tijuana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 08:38:47
Tijuana, Baja California, 27 de agosto del 2025.- Un padre de familia fue ultimado a tiros luego de dejar a su hija en la preparatoria CBTIS 116 en la colonia Nueva de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Medios locales apuntaron que luego de recibirse un reporte al número de emergencias 911 sobre disparos en la zona, autoridades arribaron al plantel educativo y a las afueras encontraron  a un hombre herido por proyectiles de arma de fuego.

La víctima del ataque a balazos se encontraba al interior de un Nissan Sentra blanco estacionado sobre la calle Alejandro Von Humboldt, esquina con avenida Vidal y Planas.

Al arribar paramédicos a la escena del crimen, solo pudieron confirmar que el padre de familia ya no contaba con signos vitales.

En tanto, alumnos del CBTIS 116 indicaron a policías que tras escuchar las detonaciones, se resguardaron de manera inmediata en salones; entre los estudiantes, estaba la hija de la víctima mortal, quien acudió al centro escolar a preinscribirse, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

