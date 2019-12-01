Aprehenden a excandidato a diputado del PAN por disparar arma de fuego en contra de dos personas en Ciudad Juárez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 16:53:40

Ciudad Juárez, Chiahuahua, a 12 de febrero de 2026.- Emanuel Abysaed "N", ex candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez, fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía estatal por su presunta responsabilidad en los delitos de daños y amenazas, luego de que presuntamente disparara un arma de fuego contra dos personas.

La detención se derivó de un reporte recibido vía radio sobre detonaciones y una persecución entre vehículos en la avenida Miguel de la Madrid, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad hacia la zona.

Al arribar al sitio, los agentes ubicaron las unidades involucradas: una camioneta Chevrolet S10 Max color gris con placas del estado de Veracruz, así como una Ford King Ranch Super Duty del mismo color con placas de Chihuahua, esta última conducida por Emanuel Abysaed C. M., de 42 años, quien portaba una pistola calibre .380 con once cartuchos útiles.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, dos hombres que viajaban en la camioneta Chevrolet señalaron al detenido como la persona que momentos antes les cerró el paso y abrió fuego en varias ocasiones en su contra.

Durante la inspección, los oficiales confirmaron daños en la unidad afectada, entre ellos dos impactos de bala en la puerta trasera izquierda, además de abolladuras y raspones en la carrocería, lo cual coincidía con la versión de los afectados.

El detenido presentó una credencial que lo acredita como escolta, con permiso vigente para portar arma de fuego hasta junio de 2026, documento que fue verificado en la Plataforma Juárez, confirmándose su autenticidad.

No obstante, las autoridades indicaron que, aunque contaba con permiso legal de portación, el uso del arma en las circunstancias descritas podría constituir un delito, por lo que se procedió a su arresto.