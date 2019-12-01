Deja hombre a una mujer sin vida dentro de una habitación de un motel en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:44:28

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2025.- Una mujer fue dejada sin vida con huellas de violencia en una habitación del Motel Pirámides, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del lugar, la mujer que fue identificada como Kesia, fue llevada por un chofer, debido a que ya la esperaba un hombre en la habitación, pero horas más tarde, él salió solo.

El presunto responsable del feminicidio, se dio a la fuga a bordo de camioneta Toyota Rav4, color oscuro, por lo que ya se difundieron las imágenes para dar con su paradero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya desplegaron un operativo para su localización y esclarecimiento del caso.