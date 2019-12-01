Decomisan hierba verde tras una denuncia ciudadana en la colonia Lomas de Casablanca del municipio de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 17:34:06
Querétaro, Querétaro, a 6 de enero de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, aseguró que el decomiso de aproximadamente 60 kilogramos de marihuana en Lomas de Casablanca, en días pasados fue gracias a un reporte ciudadano a la línea única de emergencias 9-1-1.

Detalló que esta primer gran decomiso del año fue derivado de personas que alertaron sobre el fuerte olor que salía de una habitación que rentaban, y recientemente había sido desocupada.

Mencionó que los propietarios del lugar aseguraron que los inquilinos dejaron el sitio de manera repentina, y con su autorización, elementos de la Policía Municipal ingresaron al inmueble y localizaron varios paquetes envueltos con cinta canela y cartón, los cuales contenían marihuana.

Precisó que el aseguramiento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), y que con este decomiso, sumado a otros aseguramientos menores recientes, la corporación ha alcanzado casi 62 kilogramos de droga asegurada en los últimos días.

