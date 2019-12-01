Caminaba por la calle cuando fue acribillado a tiros en Culiacán; van 8 homicidios este domingo en la capital sinaloense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 21:51:32

Culiacán, Sinaloa, 21 de diciembre del 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos cuando caminaba por una calle de la colonia Plutarco Elías Calles, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió sobre la calle Artículo 115, donde la víctima quedó tendida sobre la banqueta, a un costado de una torquillería. Hasta el momento no ha sido identificada; de manera preliminar se informó que se trataba de un hombre de complexión media, quien vestía playera negra con letras blancas.

Con este hecho, Culiacán sumó ocho homicidios en un solo día, mientras que otros dos asesinatos fueron reportados en el municipio de Escuinapa, reflejando una nueva escalada de violencia en Sinaloa.

Al lugar acudieron elementos del Ejército para acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación.