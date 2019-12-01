Detienen en Tecate a presunto generador de violencia vinculado a homicidios en Mexicali

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 08:26:45

Tecate, Baja California, 19 de abril del 2026.— Un hombre identificado como “El Salo”, señalado como presunto generador de violencia en Baja California, fue detenido durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Tecate, Baja California.

De acuerdo con información de autoridades, el sujeto era considerado un objetivo prioritario por su posible participación en diversos homicidios y ataques armados registrados principalmente en Mexicali.

El operativo fue encabezado por corporaciones de seguridad estatales con apoyo de instancias federales, luego de trabajos de seguimiento e inteligencia. La detención se llevó a cabo cuando el individuo intentaba evadir a las fuerzas de seguridad.

“El Salo” fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, donde se determinará su situación legal por los delitos que se le imputan.

Las autoridades señalaron que la captura forma parte de las acciones para contener la violencia en la región fronteriza. Asimismo, informaron que continuarán los operativos para ubicar a otras personas posiblemente relacionadas con estos hechos.