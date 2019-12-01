Camioneta cae al mar tras chocar en zona de muelle en Veracruz; reportan daños millonarios a embarcaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 09:22:53

Veracruz, Veracruz, 19 de abril del 2026.- Una camioneta Mazda CX-30 terminó en el fondo del mar luego de un accidente registrado durante la madrugada de este sábado en una zona de muelle, presuntamente a causa del exceso de velocidad en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control al tomar una curva, lo que provocó que el vehículo saliera del camino y se impactara contra el área de anclaje de un club de yates. En su trayectoria, la unidad golpeó al menos dos embarcaciones tipo catamarán que se encontraban resguardadas.

Tras el impacto, la camioneta se hundió por completo. Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir por sus propios medios sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar maniobras y recuperar el vehículo del agua, mientras que autoridades iniciaron la evaluación de los daños ocasionados a las embarcaciones, cuyo valor podría ser considerable.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del conductor ni su situación legal. La zona permanece acordonada en tanto continúan las diligencias correspondientes.