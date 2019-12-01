Balean a dos personas en Morelia, Michoacán; uno pierde la vida

Morelia, Michoacán, 19 de abril del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, dos hombres fueron atacados a balazos en calles de la colonia El Molino, uno de ellos perdió la vida, el otro está herido en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle 2, estaba estacionada una camioneta Jeep, con placas UDCG77122, a bordo del cual fueron atacadas dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de conformar la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.