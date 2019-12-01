Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto que portaba objetos peligrosos al exterior del Congreso del Estado

Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto que portaba objetos peligrosos al exterior del Congreso del Estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 13:46:26
Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre 2025.- Un sujeto que se encontraba al exterior del Congreso del Estado portando piedras y envases de cristal, además de una bolsa con hierba verde con características propias de marihuana, fue aprehendido por personal de la Policía Morelia.

Sobre el particular se informó que el individuo fue aprehendido en el lugar en donde se le aseguraron los objetos descritos.

Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Policía Morelia mantiene presencia y vigilancia permanente en la zona centro con el objetivo de prevenir incidentes y preservar el orden público.

Noventa Grados
