Autoridades deshabilitan palenque clandestino en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 13:47:09
Morelia, Michoacán, a 2 de marzo 2026.- Elementos de la Guardia Civil desactivaron un palenque clandestino ubicado en la colonia La Morita de esta ciudad de Morelia.
 
Al respecto se informó que elementos de la Guardia Civil llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la mencionada colonia.

En un momento determinado tuvieron conocimiento  del palenque clandestino motivo por el cual llevaron a cabo un operativo.

Como resultado de lo anterior el lugar fue asegurado y se desalojaron de manera pacífica 80 personas.

