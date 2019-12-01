Trump presume éxito de la operación ‘Furia Épica’ y advierte: “lo más fuerte está por venir”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 11:58:52

Washington, Estados Unidos, 2 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió el éxito del operativo militar contra Irán y advirtió que aún no se ha lanzado la “gran oleada” de ataques, la cual, dijo, podría llegar “muy pronto”.

En una entrevista telefónica con la cadena CNN, el mandatario afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses “están machacando” a los iraníes y aseguró que la operación “va muy bien”.

“Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando. (…) Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto”, amenazó.

Estados Unidos lanzó el sábado, en coordinación con Israel, la operación ‘Furia Épica’, cuyos ataques iniciales dejaron como saldo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de la cúpula militar.

Teherán prometió vengar la muerte del ayatolá y respondió con bombardeos contra Israel y varios países árabes donde Washington mantiene bases militares: Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Trump confesó a CNN que la “mayor sorpresa” de la campaña fueron precisamente los ataques iraníes contra países del Golfo con presencia militar estadounidense y afirmó que esas naciones ahora “quieren luchar”, pese a que, según dijo, Estados Unidos les ha comunicado que tiene la situación bajo control.

“Están luchando con agresividad. Iban a participar muy poco (en el conflicto) y ahora insisten en hacerlo”, agregó.

El presidente, quien hizo campaña en 2024 con la promesa de evitar guerras prolongadas en el exterior, reconoció que podrían registrarse más bajas estadounidenses, que hasta ahora suman cuatro militares muertos.

Sobre la duración del conflicto, sostuvo que no desea que se prolongue demasiado. “Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados al itinerario previsto”, advirtió.

Cuestionado sobre si su administración está ayudando al pueblo iraní a recuperar el control de su país y propiciar un cambio de régimen, respondió con un “Sí”.

“Sí, lo estamos haciendo. Pero ahora mismo queremos que todo el mundo se quede a resguardo. No es seguro salir ahí fuera”, concluyó.