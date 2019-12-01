Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores

Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 08:59:27
Almoloya de Juárez, Estado de México a 6 de enero 2026.- Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Pedro “N”, señalado por autoridades federales como operador de confianza del grupo delincuencial encabezado por Fausto Isidro Meza Flores.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que dicha medida también fue impuesta a Miguel Ángel “N”, Gaudencio “N” y Juan Ramón “N”, sujetos que fueron detenidos junto a “El Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”, en un operativo ejecutado en Culiacán, Sinaloa, el pasado 31 de diciembre.

Todos los sospechosos fueron señalados por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Por lo anterior, “El Sagitario” y sus tres cómplices permanecerán presos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Cabe mencionar que, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), informó que “El Señor de la Silla” y su hijo Pedro Inzunza Coronel, son buscados por cargos de narcoterrorismo, además de tráfico de drogas, incluido el fentanilo, y lavado de dinero, al identificarlos como líderes de una facción de la organización de los Beltrán Leyva, vinculada al Cártel de Sinaloa.

No obstante, en noviembre del año pasado, operativos en Sinaloa derivaron en un enfrentamiento armado, que dejó como resultado el abatimiento de Pedro Inzunza Coronel, conocido como “Pichón”.

