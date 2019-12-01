Dan más de 120 años de cárcel a feminicida de joven en Mexicali

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:29:10

Mexicali, Baja California, a 6 de febrero 2026.- U hombre identificado como Sergio Daniel “N”, fue sentenciado a 122 años y 10 meses de prisión, por el feminicidio de Paola Bañuelos, crimen cometido en Mexicali, Baja California.

Un juez dictó la sentencia, luego de que la autoridad acreditó plenamente la responsabilidad penal del acusado por los delitos de feminicidio y desaparición agravada.

Según la información oficial, en 2024, la víctima fue reportada como desaparecida tras abordar un vehículo de plataforma digital durante la madrugada.

Días después, su cuerpo sin vida fue localizado en una zona rural del estado, por lo que iniciaron protestas y exigencias públicas de justicia que se mantuvieron durante todo el proceso judicial.

Por su parte, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que la sentencia representa un mensaje claro de que los feminicidios no quedarán impunes, y reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme para garantizar justicia a las víctimas, fortalecerá la coordinación institucional y la atención especializada en delitos de género.