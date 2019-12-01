Dan más de 120 años de cárcel a feminicida de joven en Mexicali

Dan más de 120 años de cárcel a feminicida de joven en Mexicali
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:29:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mexicali, Baja California, a 6 de febrero 2026.- U hombre identificado como Sergio Daniel “N”, fue sentenciado a 122 años y 10 meses de prisión, por el feminicidio de Paola Bañuelos, crimen cometido en Mexicali, Baja California.

Un juez dictó la sentencia, luego de que la autoridad acreditó plenamente la responsabilidad penal del acusado por los delitos de feminicidio y desaparición agravada.

Según la información oficial, en 2024, la víctima fue reportada como desaparecida tras abordar un vehículo de plataforma digital durante la madrugada.

Días después, su cuerpo sin vida fue localizado en una zona rural del estado, por lo que iniciaron protestas y exigencias públicas de justicia que se mantuvieron durante todo el proceso judicial.

Por su parte, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que la sentencia representa un mensaje claro de que los feminicidios no quedarán impunes, y reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme para garantizar justicia a las víctimas, fortalecerá la coordinación institucional y la atención especializada en delitos de género.

Noventa Grados
Más información de la categoria
60 Detenidos y 158 carpetas por extorsión a limoneros en Michoacán: FGE
Detiene la GC a dos hombres en poder de 2 mil 270 cajetillas de cigarros ilegales en Zamora, Michoacán
Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato
Detienen a policía de Sahuayo, Michoacán, habría ultimado a golpes a un detenido
Más información de la categoria
Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato
Senado discutirá 40 horas laborales la próxima semana
Hallan fosa clandestina en Concordia, Sinaloa; podría estar relacionada con los 10 mineros desaparecidos
"Michoacán, sin denuncias conocidas contra funcionarios por vínculos delictivos", afirma Fiscalía
Comentarios