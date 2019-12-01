Dan inicio a la capacitación “Comunicación no Violenta y no Punitiva” impartida por COHESIA

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo 2026.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio inicio a la capacitación “Comunicación no Violenta y no Punitiva”, impartida por el Centro de Cooperación e Intercambio Internacional (COHESIA), ello con la finalidad de fortalecer las competencias profesionales del personal.

Sobre el particular se informó que en dicha actividad participan 35 servidoras y servidores públicos pertenecientes a la triada investigadora, personal de estructura y administrativo de las áreas que integran la Vicefiscalía de Derechos Humanos, quienes recibirán formación especializada por parte de expertos internacionales, con la finalidad de mejorar su actuación en las tareas de procuración de justicia.

Durante el curso se brindan herramientas orientadas al desarrollo de habilidades de comunicación no violenta y de gestión constructiva de conflictos, lo que permitirá fortalecer las relaciones en las dinámicas de trabajo y garantizar una atención digna, ética y eficaz a la ciudadanía.

El taller se desarrollará a lo largo de seis sesiones, en las que se abordarán los temas: la escucha activa; la expresión de necesidades y sentimientos; la empatía y la comprensión; la resolución de conflictos; la comunicación no punitiva; y la práctica y aplicación de estos conocimientos en contextos institucionales.

En esta capacitación participan integrantes de las Fiscalías Especializadas en Violencia Familiar y de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes; de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares; en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión; así como de Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, quienes podrán integrar los conocimientos adquiridos en situaciones reales de trabajo, consolidando un estilo de comunicación ético y eficaz en la atención ciudadana.

En el arranque de la capacitación estuvieron presentes la Vicefiscal de Derechos Humanos, Margarita Cano Villalón, y la Directora del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, Zayuri Aguirre Alvarado, quienes coincidieron en la importancia de mantener procesos de formación continua que permitan brindar una atención cálida y profesional a las personas que acuden a la institución, especialmente a aquellas que han sido víctimas de violencia.