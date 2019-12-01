Dan de alta a “El Congo”, lo trasladan al Cereso Mil Cumbres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:31:57

Charo, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Luego de permanecer internado en el Hospital Civil por espacio de cuatro días, por una presunta afección cardiaca, Gerardo Rodríguez, alias “El Congo”, fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Alto Impacto en Mil Cumbres.

Como se recordará el pasado día 5 de marzo durante la comparecencia inicial, “El Congo” se comenzó a sentir malestares derivados de una afección cardiaca, situación por la que se suspendió el procedimiento judicial y fue trasladado al Hospital Civil.

Este lunes fue dado de alta por los médicos y trasladado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad al referido penal.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de imputación de cargos en donde el Juez de Control, podría determinar su vinculación a proceso.