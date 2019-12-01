Dan 60 años de cárcel a sujeto que secuestró a chofer de un camión para robar la mercancía, en Michoacán

Dan 60 años de cárcel a sujeto que secuestró a chofer de un camión para robar la mercancía, en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 16:13:42
Morelia, Mich., a 16 de agosto de 2025.- Un hombre fue sentenciado a 60 años de cárcel, al ser hallado culpable por los delitos de secuestro exprés y robo al transporte federal de carga, un caso sucedido en Michoacán, informó Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el expediente, en octubre de 2020 derivado de la alerta de robo al transporte federal de carga, elementos de la Guardia Nacional (GN), se constituyeron sobre la carretera Morelia-Salamanca, donde lograron la detención de Julio “S”, quien iba a bordo de un vehículo señalado de haber participado en robo de autotransporte, donde además le ubicaron entre otros objetos, un inhibido de señal y un equipo de comunicaciones portátil. 

El chofer del autotransporte fue privado de la libertad y posteriormente fue hallado con vida y rescatado por las autoridades.

Posteriormente y gracias a las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal (MPF), el Juez dictó sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra Julio “S”.
 

